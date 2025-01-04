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Erzurum'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücülerden biri hayatını kaybetti.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
Erzurum'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü
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Kenan A. idaresindeki 38 GG 143 plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolunun Horasan ilçesi girişinde, park halinde bulunan Mustafa E. yönetimindeki 46 VF 565 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mustafa E. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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