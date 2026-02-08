İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Erzurum'da 3 araçlı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

AA8 Şubat 2026 Pazar 00:28 - Güncelleme:
A.T'nin kullandığı 34 BFR 093 plakalı otomobil, Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeki A.O. idaresindeki 25 ACM 991 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan A.T. yönetimindeki otomobil, daha sonra M.U.A.A. idaresindeki 06 S 0426 plakalı araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.T. ve A.O. ile araçlarda bulunan E.Ö. A.D. H.U. A.T. E.T. R.U.T. ve İ.H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

