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Erzurum'da ABD kongresine alkışlı protesto

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sağlıkçılar tarafından 37 haftadır kesintisiz olarak düzenlenen sessiz yürüyüş, bu hafta da devam etti.

IHA28 Temmuz 2024 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Erzurum'da ABD kongresine alkışlı protesto
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Erzurum Kalesi meydanında toplanan sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüyüş yatıktan sonra basın açıklaması yaptı. Eylemde katılımcılar ABD kongresini de alkışlarla protesto etti.

Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada, Gazze'yi unutmamak, vicdanları diri tutmak, zulme karşı olduklarını göstermek için Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Basın açıklamasını Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ahmet Talha Yer okudu. Yer, 'Bugün işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmün 75'inci yılı ve 295inci günü. Çoğu insanın hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam ettiğine üzülerek şahit oluyoruz ama vahşet olanca şiddetiyle devam ediyor. Bu sebeple yapabileceklerimizi kendimize ve size hatırlatmak için toplandık. Hangi dine hangi ırka hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım insan olmanın gereğini yaparak bu duruşta yerimizi alalım.

Yattığımız yerler yatak değil de diken olduğundan beridir buradayız. Bütün kimliklerden öte insan olan kardeşlerimiz için kıyamdayız. Evet bizler vicdanlı sağlık çalışanları olarak 37 haftadır her cumartesi bu eylemimize devam ediyoruz, böylece her cumartesi vicdan nöbeti tutuyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için gönlümüzü hiçbir zaman boşlukta bırakmıyoruz. Mottomuz aylardır aynı: daha fazlasını yapana kadar daha azını yapamayız. Önlüklerimizin zaman geçtikçe sararmasını beklerken, kanla kıpkırmızı olan hekimleriz. Hastalarımızı iyi etmek için gece gündüz demeden çalışırken artık bizler de ölüyoruz. Her bombada, her saldırıda birer birer ölüyoruz. Fakat hekimler olarak farkındayız ki hastalıklı zihinler hala yaşıyor. Çocuk demiyor, yaşlı demiyor sadece ve sadece katlediyor' dedi.

Yürüyüş programında ayrıca 24 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen ABD Kongresinde dünyanın en büyük soykırımcısı ve katili olan Netayahu'nun alkışlanmasına karşılık olarak katılımcılar alkışlı protestoda bulundu.

Sessiz yürüyüş yapılan duanın ardından sona erdi.

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