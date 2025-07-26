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Erzurum'da acı olay... 4 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında kaldı

Erzurum'da evinin önündeki sokakta oyun oynarken çöp kamyonunun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yapılan çalışmaların ardından çocuğun cenazesi, ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 22:46 - Güncelleme:
Erzurum'da acı olay... 4 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında kaldı
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Kadir Uğurlu idaresindeki Palandöken Belediyesine ait çöp kamyonu, merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokağı'ndan geçerken 4 yaşındaki Eyüp Yıldırım'a çarptı.

Park halindeki kamyon ile çöp kamyonu arasında sıkışan Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçan ve taşeron işçi olarak çalışan sürücü, kısa süre sonra Gölbaşı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Mahalledeki bazı vatandaşlar ise kazaya karışan çöp kamyonunu taşladı. Sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan çalışmaların ardından çocuğun cenazesi, ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sinir krizi geçiren aile yakınları ve mahalleliyi ise polisler sakinleştirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kamyon mahalleden çekildi.

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