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Erzurum'da aile faciası: Eşiyle tartıştı evini ateşe verdi!

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi tutuklandı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 19:43 - Güncelleme:
Erzurum'da aile faciası: Eşiyle tartıştı evini ateşe verdi!
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Adnan Menderes Mahallesi 56. Sokak'taki bir binanın zemin katında oturan Z.A. (53), boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmasının ardından evini ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından binanın doğal gaz akışı kesildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 16 kişi, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye sevk edilirken, 3 kişiye bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Olay yerinden kaçan ve yapılan çalışmalarda Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Z.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının kasten yaralama, hırsızlık, tehdit ve hakaret gibi suçlardan toplam 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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