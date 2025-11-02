İSTANBUL 21°C / 13°C
  Erzurum'da akılalmaz olay! Araçların üzerine atladı, cam kırdı
Güncel

Erzurum'da akılalmaz olay! Araçların üzerine atladı, cam kırdı

Erzurum'un Horasan ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Trafiği birbirine katan kimliği belirsiz bir şahıs, araçların üzerine atladı, cam kırdı.

İHA2 Kasım 2025 Pazar 10:05
Erzurum'da akılalmaz olay! Araçların üzerine atladı, cam kırdı
Erzurum'un Horasan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda trafikte bekleyen sürücüler, akıl almaz bir olaya tanık oldu.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek kendini araçların üzerine attı. Şahsın bir otomobilin camını kırdığı, üzerindeki giysileri çıkarıp etrafa saçtığı öğrenildi.

Olay karşısında şaşkınlığa uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisleri gören şahıs, ellerini kaldırarak onlara doğru yaklaştı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın bu davranışı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

