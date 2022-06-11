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Erzurum'da atlı cirit heyecanı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen ve 15 takımın katıldığı Atlı Cirit İl Müsabakaları devam ediyor. Kentte il müsabakaları 6 hafta sürecek.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen ve 15 takımın katıldığı Atlı Cirit İl Müsabakaları devam ediyor.

Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen ve altı hafta sürecek müsabakaların ikinci haftasında sahaya çıkan atlı sporcular, isabetli cirit atmak için kıyasıya mücadele etti.

Çok sayıda vatandaşın heyecanla izlediği müsabakaların sonunda üç grup birincisi ile grup ikincilerinin mücadelelerinde galip gelen takım, yarı finalde karşılaşacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, AA muhabirine, kentte 6 hafta sürecek il müsabakalarının yapıldığını söyledi.

Önal, "Müsabakaların sonunda 3 grup birincimiz, doğrudan yarı finale çıkacak. Grup ikincileri ise kendi aralarında mücadele vererek yarı finale yükselen son takım olmaya çalışacak." diye konuştu.

Müsabakalara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Önal, "Burada dereceye giren takımlar, bölge müsabakalarına çıkacak. Şu anda her şey çok güzel, müsabakaların ikinci haftasında olmamıza rağmen insanların ilgisi bizi mutlu ediyor. Bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

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