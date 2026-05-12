12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
  Erzurum'da baba-oğul kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Erzurum'da baba-oğul kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bilinmeyen bir nedenle oğluyla tartışan 53 yaşındaki baba, kavganın büyümesiyle oğlunu bıçakla yaraladı. Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği ve 57 fişek ele geçirilirken, baba çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 00:47
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı kan donduran detaylarıyla gündeme geldi. Kırsal Başçakmak Mahallesi'nde baba ile oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat da buldu.

BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Kırsal Başçakmak Mahallesi'ndeki evlerinde M.Y. (53) ile oğlu A.Y. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba, oğlunu bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVDE RUHSATSIZ 2 TABANCA VE 57 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin evde yaptıkları aramada ruhsatsız 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, av tüfeği, 57 fişek ve olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Şüpheli M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

  • Erzurum bıçaklama
  • Aziziye olay
  • baba oğul kavgası
  • ruhsatsız silah
  • aile içi şiddet

