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Erzurum'da bir binada çıkan yangında diyaliz hastası kadın hayatını kaybetti

Erzurum'da bir binada çıkan yangında diyaliz hastası kadın hayatını kaybetti, dumandan etkilenen eşi ile komşusu tedavi altına alındı.

AA5 Haziran 2026 Cuma 07:19 - Güncelleme:
Erzurum'da bir binada çıkan yangında diyaliz hastası kadın hayatını kaybetti
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Kazım Karabekir Paşa Mahallesi TOKİ Kavak Konutları'ndaki 5 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra ikametteki diyaliz hastası Hacer Tikankuş'un (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangında Tikankuş'un dumandan etkilenen eşi Feramus (78) ile bir komşusu Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tikankuş'un cenazesi olay yerindeki çalışmanın ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Vali Aydın Baruş da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve aile yakınlarını teselli ettikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Yangın ihbarından 5 dakika sonra itfaiye ekiplerinin adrese intikal ettiğini belirten Baruş, "Olay sırasında eşiyle yaşayan hanımefendi diyaliz hastası içerde kalmış. Eşi yangını söndürmeye çalışmış ama başaramamış, bunun üzerine 112'ye ihbarda bulunmuşlar. İtfaiyemiz acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeriye girdiğinde maalesef odada Hacer Tikankuş'un vefat ettiğini görmüş." dedi.

Baruş, Tikankuş'a rahmet, dumandan etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Eşi ambulansta şok geçiriyor ama durumu iyi, vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili gerekli tahkikat yürütülüyor. İçeride elektrikli ısıtıcı var, ilk tespitlere göre ondan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatından sonra gerçek neden ortaya çıkacaktır. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum başka evlere sıçramadan yangına müdahale etmişler."

Vali Baruş, olay yerindeki incelemesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınanları ziyaret edip Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'ndan bilgi aldı.

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