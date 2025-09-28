İSTANBUL 21°C / 16°C
Güncel

Erzurum'da boya üretim tesisinde yangın! Alevler kontrol altına alındı

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) ham madde üretim tesisinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

AA28 Eylül 2025 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Erzurum'da boya üretim tesisinde yangın! Alevler kontrol altına alındı
OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

OSB Başkanı Murat Urkuç, AA muhabirine, olayda yaralanan kimsenin olmadığını söyledi.

Urkuç, şunları kaydetti:

"Erzurum'a ve OSB'mize geçmiş olsun. Akşam 17.00 civarında OSB'mizde terlik ham madde depomuzda yangın çıktı. Şu anda kontrol altına alındı. Tedirgin olduk, yan tarafında boya fabrikamız var, içeride çok tiner ve boya olduğu için biraz panik olduk ama şükürler olsun şu anda kontrol altına aldık. İlerleyen zamanlarda sorun çıkmaz inşallah. Tahmini 2 saattir ekipler içeride çalışıyor. Büyükşehir Belediyemize ait OSB'deki itfaiye ekiplerimiz olaya anında müdahale ettiler. Şu anda yan tarafta bitişik nizamda bulunan boya ve tinerler tamamen tahliye ettik. Yangının çıkış nedeniyle alakalı bilgimiz yok. Kameralarda inceleme yapıyoruz, şansımıza pazar günü tesis kapalı olduğu için içeride kimse yoktu ve yaralı yok."

