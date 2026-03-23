23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  Erzurum'da can pazarı: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı
Erzurum'da can pazarı: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

Erzurum'da bir araç seyir halinde iken yol kenarındaki ağaca çarptı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA23 Mart 2026 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen kazada, bayram ziyareti dönüşü yapan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Muhammet A. idaresindeki 34 GAP 380 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolundaki dinlenme tesisi yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile Ömer Ali A, Ayşe A, Emirhan A, Ahmet Efe A, Ayşe A. ve Celil A. kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Efe A. ile Ayşe A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

