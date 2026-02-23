İSTANBUL 10°C / 5°C
Erzurum'da can pazarı! 8 kişinin durumu kritik

Erzurum'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

23 Şubat 2026 Pazartesi 10:09
Erzurum'da can pazarı! 8 kişinin durumu kritik
Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Gökçebük köyü yol ayrımında hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Aşkale sağlık ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Erzurum'dan da çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Kazada bazı araçlar ağır hasar alırken ekipler adeta zamanla yarıştı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya karışan araçlardan yaralıların çıkarılma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk işlemleri sürüyor. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

