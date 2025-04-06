Erzurum'da dehşet anlar: Yanmaktan son anda kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, Refik Saydam Caddesi'nde 4 arkadaşın içinde bulunduğu 61 AFU 757 plakalı otomobilin atlama kulelerinin olduğu yol üzerinde ön kısmı aniden alev aldı. Seyir halindeki araçtan alevlerin yükselmesi üzerine sürücü Sefa Bayraklı aracı yol kenarına çekti. Bayraklı ve arkadaşları hızla araçtan uzaklaşırken, alevler LPG'li olan aracı kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Trafiğe kapatılan yolda araç tamamen söndürüldükten sonra diğer araçların geçişine izin verildi.

Olayda yaralanan olmazken, tamamen yanan aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.