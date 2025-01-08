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Erzurum'da deprem

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 07:09 - Güncelleme:
Erzurum'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: ERZURUM'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

ERZURUM'DA ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD, Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır'da; 04:30'da 4.5, 04:43'de 2.5, 05:05'de 1.9 ve 05:13'de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.

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