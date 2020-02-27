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Erzurum'da drone desteğiyle trafik denetimi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.' Rimel' isimli özel eğitimli köpeğin de katıldığı denetimde, otobüsler ve diğer araçların bagajlarında arama yapıldı.

AA27 Şubat 2020 Perşembe16:24 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:24

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe girişinde drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, ışık ihlali ve hatalı sollama yapan, eksik belgesi bulunan, emniyet kemeri takmayan ya da araç kullanırken telefonla konuşan sürücülere yönelik işlem yapıldı.

"Rimel" isimli özel eğitimli köpeğin de katıldığı denetimde, otobüsler ve diğer araçların bagajlarında arama yapıldı.

Uygulamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de büyükbaş hayvan sevkiyatı yapan araçları inceledi.

Araçlardaki hayvanların veteriner sağlık raporu veya pasaportu kontrol edilip belgeleri eksik olan sürücü ya da besicilere idari para cezası kesildi.

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