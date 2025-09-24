İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4555
  • EURO
    48,7011
  • ALTIN
    4976.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da düğün eğlencesi kabusa döndü: Magandalar suç aletleriyle yakalandı
Güncel

Erzurum'da düğün eğlencesi kabusa döndü: Magandalar suç aletleriyle yakalandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin yanı sıra çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

IHA24 Eylül 2025 Çarşamba 20:16 - Güncelleme:
Erzurum'da düğün eğlencesi kabusa döndü: Magandalar suç aletleriyle yakalandı
ABONE OL

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Erzurum'un Horasan ilçesinde bir düğün sırasında havaya ateş açılması olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 68 adet 9 mm fişek ve 1 adet lazer işaretleyici ele geçirildi.

Olay şüphelisi 6 şüpheli şahıs yakalanarak, adli işlemlere başlanırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.