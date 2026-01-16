İSTANBUL 10°C / 3°C
16 Ocak 2026 Cuma
Güncel

Erzurum'da düzensiz göçe geçit verilmedi

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 48 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 15:02 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarında göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu değerlendirdiği A.A. ve A.B.M.'nin kullandığı metruk yapıda 7 düzensiz göçmeni yakaladı, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan diğer bir çalışmada da düzensiz göçmenleri ikametlerinde barındırıp ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edilen S.G. ve N.B. takibe alındı.

İkamette 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu 2 çalışmada yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

