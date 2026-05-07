7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Güncel

Erzurum'da düzensiz göçe geçit verilmedi

Erzurum'da, yasa dışı yollarla yurda giren 73 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 13 şüpheliye adli işlem yapıldı.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 73 düzensiz göçmen yakaladı.

Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 13 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere, 3 milyon 10 bin 593 lira idari para cezası uygulandı.

Merkezde idari gözetim altında bulunan 106 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

