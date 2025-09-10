İSTANBUL 29°C / 20°C
  Erzurum'da esnaf tartışması kavgaya dönüştü: 3 kişi yaralandı
Güncel

Erzurum'da esnaf tartışması kavgaya dönüştü: 3 kişi yaralandı

Erzurum'da esnaflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 00:11
Erzurum'da esnaf tartışması kavgaya dönüştü: 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Kurtuluş Mahallesi Şehit Selami Aslan Sokak'taki bir mobilyacıda çalışan C.H. (44) ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Seslerin duyulması üzerine mobilyacıdan dışarı çıkan E.H. (23) ile K.B. ve C.H. yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere götürülürken mobilya dükkanına da traktörle girildi.

Traktörün çarpması sonucu mobilya dükkanının camları ve kapısı kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kavgaya karışan K.B. ekiplerce gözaltına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve C.H'nin de çeşitli suçlardan 6 kaydının olduğu öğrenildi.

