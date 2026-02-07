Erzurum'da etraf beyaz örtüyle kaplandı: Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı

Tekman ilçe merkezine 44 km uzaklıkta bulunan Yalınca Mahallesi Eğri Çayır Mezrasında yapılan yol çalışması 4 saat sürdü. 2 bin 443 rakımlı Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Eğri Çayır mezrasına ulaşmak kolay olmadı.

Tekman Belediyesi karla mücadele ekibinden operatör Mevlüt Karadağ, yol çalışmasında zor anlar yaşadığını, zaman zaman yol kenarları belli etmediği için tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bazen 5 metreyi bulan kar kalınlığının iş makinesini zorladığını ifade eden iş makinesi operatörü, "Her şeye rağmen iş makinasının kepçesi ile tek taraf çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.