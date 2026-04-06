Erzurum'da feci kaza: Ambulans ile traktör çarpıştı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, ambulanstaki sağlık personelinin de yaralanmasıyla endişe yarattı. Erzurum-Ardahan kara yolunda ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı ve araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarıldı.

AMBULANS İLE TRAKTÖR ERZURUM-ARDAHAN YOLUNDA ÇARPIŞTI

F.A idaresindeki 25 SE 887 plakalı ambulans ile R.P'nin kullandığı 25 PD 739 plakalı traktör, ilçe sınırlarındaki Erzurum-Ardahan kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD VE İTFAİYE ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler F.A, R.P ile sağlık personelleri G.C. ve M.Ü.İ, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.