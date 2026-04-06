İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6044
  • EURO
    51,5746
  • ALTIN
    6663.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da feci kaza: Ambulans ile traktör çarpıştı
Güncel

Erzurum'da feci kaza: Ambulans ile traktör çarpıştı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Erzurum-Ardahan kara yolunda ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 2 sürücü ve 2 sağlık personeli yaralandı.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 23:48
ABONE OL

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, ambulanstaki sağlık personelinin de yaralanmasıyla endişe yarattı. Erzurum-Ardahan kara yolunda ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı ve araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarıldı.

AMBULANS İLE TRAKTÖR ERZURUM-ARDAHAN YOLUNDA ÇARPIŞTI

F.A idaresindeki 25 SE 887 plakalı ambulans ile R.P'nin kullandığı 25 PD 739 plakalı traktör, ilçe sınırlarındaki Erzurum-Ardahan kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD VE İTFAİYE ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler F.A, R.P ile sağlık personelleri G.C. ve M.Ü.İ, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Erzurum ambulans kazası
  • Oltu trafik kazası
  • Erzurum-Ardahan kara yolu
  • ambulans traktör çarpışması
  • AFAD kurtarma

ÖNERİLEN VİDEO

Geri manevra faciaya dönüştü: Önce solladı, sonra geri dönüp çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.