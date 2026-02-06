İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6079
  • EURO
    51,5904
  • ALTIN
    6948.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi kurtarılamadı
Güncel

Erzurum'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi kurtarılamadı

Erzurum'da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 22:34 - Güncelleme:
Erzurum'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi kurtarılamadı
ABONE OL

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Akdağ mevkiinde, bir tır ile otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan ve aynı aileden olan 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.