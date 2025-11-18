İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Erzurum'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

AA18 Kasım 2025 Salı 10:13 - Güncelleme:
Erzurum'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

