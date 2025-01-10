Erzurum'da evde patlama: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İlçenin Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde, sobanın bulunduğu oturma odasında patlama meydana geldi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan İsmail T. (28) ve yeğenleri Hilal (16), Medine (18) ve Semanur K. (21) kardeşler Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan İsmail T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu, çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Patlamanın, sobalı evdeki mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

- PATLAMADAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Patlama anı sokağı gören bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, olaydan kısa bir süre önce aile fertlerinin durumu fark edip hızlıca evden uzaklaşmaya çalıştığı ve kapı yakınındayken patlamanın meydana geldiği görülüyor.