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Erzurum'da hareketli anlar! Yolcu uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'dan Almanya'ya giderken kente zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki bomba ihbarının asılsız olduğunu açıkladı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 07:44 - Güncelleme:
Erzurum'da hareketli anlar! Yolcu uçağındaki bomba ihbarı asılsız çıktı
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Vali Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Hindistan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında bomba ihbarı üzerine saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil inmek durumunda kaldığını söyledi.

Bütün yolcular ile mürettebatın tahliyesinin ardından bomba imha ekiplerinin arama tarama çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibarıyla bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek veya ilimizden gidecek bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda."

- "YOLCULARIN BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANMIŞ DURUMDA"

Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının havaalanında durmaya devam edeceğini belirten Çiftçi, uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belirli süre uçuş yapma imkanının bulunduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, pilotların belirlenen süreyi tamamladıkları için istirahate çekildiklerini dile getirerek, "Yolcular, havaalanımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyor. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 07.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına, Frankfurt'a devam edecekler." diye konuştu.

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