Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil sobalı bir evde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğalgaz arıza görevlileri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğalgaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ömer Tanas, gazetecilere, patlamanın yaşandığı evin yanındaki binada oturduğunu söyledi.

Patlama sesi duyduğunu anlatan Tanas, "Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım. Camdan baktığımda her tarafın duman içerisinde olduğunu gördüm. Kendimizi dışarı attığımızda doğalgaz borusunun patladığını söylediler. Bazı kişiler de olay yerinden geçerken koku olduğunu söyledi. Evde yaşlı bir ağabey oturuyordu, yaralı halde hastaneye götürdüler. Bizim evin arka bahçesi komple hasar aldı." diye konuştu.

Olayda patlama yaşanan evde büyük çapta hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Palen Doğalgaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrasında ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilerek, "Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın yaşandığı konutta doğalgaz aboneliği ve tesisatının bulunmadığı, ancak yapı dışındaki servis kutusunun içinde vana ve bağlantı elemanlarının sökülmüş/yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Kesin sebep, ilgili kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda netleşecektir. Ekiplerimiz, güvenlik tedbirleri kapsamında şebeke kontrolü için bölge regülatörlerinden gaz arzını kesmiş olup, şebekedeki ve servis kutularındaki gerekli kontroller tamamlandıktan sonra kademeli olarak gaz arzı yeniden sağlanmaya başlamıştır" denildi.

Vatandaşların güvenliğinin en öncelikli konu olduğu belirtilen açıklamada, "Bu nedenle; Konut içerisinde, bina içi/merdiven boşluğında, sokak genelinde veya servis hattında herhangi bir koku aldığınızda ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı aramalarını, Servis kutularına Palen ekipleri dışında herhangi bir müdahale gördüğünüz anda hem Emniyet birimlerine hem de Palen ekiplerine bilgi vermelerini önemle rica ederiz. 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Palandöken ilçesi Kayakyolu Semti, Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Mahsut Efendi Mahallesi'nde yaşanan şebeke kontrolü amaçlı gaz kesintisinin bugün Yoncalık Semti'nde yaşanan patlama ile ilgisi yoktur. Palen, kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.