İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 20:05 - Güncelleme:
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Cengiz A'nın kullandığı 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde Muhammed Yiğit Keskin idaresindeki 34 ES 7768 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Cengiz A. ile aynı araçtaki Kadriye B, Abdurrahman A. ve Abdulkadir A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer aracın sürücüsü ile beraberindeki Muhammed Anıl, Gonca ve Ada Selin Keskin de yaralandı.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenler, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.