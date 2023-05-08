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Erzurum'da İmamoğlu provokasyonu! Adalet Bakanı Bozdağ: Olayla ilgili gözaltılar var

Adalet Bakanı Bozdağ, Erzurum'daki olaylarla ilgili, 'Olayla ilgili tahkikat başlattık. Gözaltında olanlar var.' dedi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
Erzurum'da İmamoğlu provokasyonu! Adalet Bakanı Bozdağ: Olayla ilgili gözaltılar var
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'daki olaylarla ilgili, "Olayla ilgili tahkikat başlattık. Gözaltında olanlar var." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge yapılan taşlı saldırıyla ilgili, "Gönül isterdi ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Olayla ilgili tahkikat başlattık. Gözaltında olanlar var." dedi.

A Haber'de konuşan Bakan Bozdağ, "Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar." ifadelerini kullandı.

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