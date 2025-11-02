İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu
Güncel

Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu

Erzurum'da bekçilik yapan kişinin cansız bedeni iş hanının tuvaletinde bulundu.

AA2 Kasım 2025 Pazar 12:48 - Güncelleme:
Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu
ABONE OL

Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda bekçilik yapan Orhan Korkmaz'dan (69) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde iş hanına geldi.

Bekçinin yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, Korkmaz'ı tuvalette yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin tuvaletin kapısını açmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.