İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da Karasu Çayı'nda kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı
Güncel

Erzurum'da Karasu Çayı'nda kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı

Erzurum'da otomobille Karasu Çayı'na düştükten sonra suyun akımına kapılarak kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 14:01 - Güncelleme:
Erzurum'da Karasu Çayı'nda kaybolan genç kızın cesedine ulaşıldı
ABONE OL

Aşkale ilçesindeki kazanın ardından suda kaybolan İlknur Sağsöz'ü (20) arama çalışmaları ikinci gününde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD dalgıçlarınca devam etti.

AFAD ekipleri, çay çevresinde dron ile arama çalışması yürüttü.

Ekipler, Sağsöz'ün cenazesine kaza yerinden yaklaşık 650 metre ileride ulaştı.

Genç kızın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün, Eray Kılbaş (21) idaresindeki 25 ADH 366 plakalı otomobil, Gümüşseren Küme Evleri mevkisinde trafiğe kapalı yola girerek yapım aşamasındaki köprüden Karasu Çayı'na düşmüştü. Kazada sürücü hayatını kaybetmiş, beraberindeki Nazlı Köseoğlu yaralanmış, İlknur Sağsöz de suyun akımına kapılarak kaybolmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.