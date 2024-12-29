Erzurum'da kayıp öğretmenden acı haber! Karasu Nehri'nde dehşete düşüren anlar

Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül'ün (39) aracının dün terk edilmiş vaziyette bulunduğu Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri'nde başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalar sonucu öğretmenin cesedini suda buldu.

Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Bölgede arama çalışmalarını takip eden Bülbül'ün yakınları, cenazenin bulunmasıyla gözyaşı döktü.