Erzurum'da kültürel yapılar korunacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, kentin güçlü bir imar planına kavuşması için çalışmalarını sonuçlandırdıklarını belirtti.

İmar yönetmeliği sayesinde Erzurum'un modern yapılaşmanın önemli kentlerinden biri olacağını aktaran Sekmen, "Şehrimizin tarihi, kültürel, demografik, iklimsel ve yöresel şartlarını gözeterek hazırladığımız imar yönetmeliğimiz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan böyle ilimiz sınırlarındaki tüm yapılaşma ve ruhsat işlemleri Erzurum'un kendi imar yönetmeliğine göre verilecek. Böylelikle yatay yapılaşmanın ve modern mimarinin en güzel örnekleri, kadim kentte hayat bulacak." ifadelerini kullandı.

Sekmen, kentsel dönüşümde "Korunan tarih dönüşen şehir" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm anlayışımızı yapıların ekonomik ömrü ya da yaşları değil, şehrimizdeki bireysel ve toplumsal yaşam koşulları şekillendiriyor. Yıkarak yapmak en kolay olanı. Şehrin ruhunu ve dokusunu yaşatmak ise kentsel dönüşümün en zor yanıdır. Biz Erzurum'da zoru başarıyor ve kadim şehrimizin ruhunu zirvelere taşıyoruz. Beton yığınları arasında kaybolmuş bir Erzurum için değil, tarihi ve kültürel ihtişamıyla göz kamaştıran bir kent için çalışıyoruz. Şu bir gerçektir ki kentsel dönüşümde esas olan, şehrin geleneksel mimarisi kadar, insanların sosyal ve kültürel yaşam bağlarını da koruyabilmektir. Dolayısıyla biz Erzurum'u bu yolla sadece dönüştürmüyor, aynı zamanda sosyal gelişimine de öncülük ediyoruz. Bu bağlamda oluşturduğumuz yeni imar yönetmeliğimiz bu kentin inşallah 100 yılına ışık tutacak."