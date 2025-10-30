İSTANBUL 21°C / 12°C
  Erzurum'da okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Güncel

Erzurum'da okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 19:19
Erzurum'da okul çıkışında izdiham: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından zilin çalmasıyla öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 16'sı ilk tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 öğrencinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

