27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
  Haberler
  >
  Güncel
  >
  • Erzurum'da panik anları: Doğalgaz patlamasında ev çöktü
Güncel

Erzurum'da panik anları: Doğalgaz patlamasında ev çöktü

Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

IHA27 Kasım 2025 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
Erzurum'da panik anları: Doğalgaz patlamasında ev çöktü
Erzurum'da doğalgaz patlaması sonucu 2 ev yıkıldı. Patlamada bir vatandaş yaralandı.

Erzurum'da kent merkezinde iki gündür doğalgaz sorunu yaşanıyor. Dün şehrin bir çok noktasında gaz kesintisi yaşanırken bugün sabah yaşanan patlamanın ardından bir çok bölgeden gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başladı. Erzurum'da gaz dağıtımını yapan Palen Doğalgaz ekipleri yaşanan sıkıntıya ve gelen ihbarlara müdahale etmekte yetersiz kaldı.

PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.

