  Erzurum'da ''sazan sarmalı'' yöntemiyle 1.2 milyonluk vurgun
Güncel

Erzurum'da ''sazan sarmalı'' yöntemiyle 1.2 milyonluk vurgun

Erzurum'da bir kadının 1 milyon 200 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 09:34
Erzurum'da ''sazan sarmalı'' yöntemiyle 1.2 milyonluk vurgun
ABONE OL

Erzurum'da bir kadınının 1 milyon 200 bin lirasını dolandıran şüpheli tutuklandı.

H.Ö'nün ev alım-satım konusunda "sazan sarmalı" yöntemiyle 1 milyon 200 bin lirasının dolandırılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerin E.Z. ile Ö.F.U. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden E.Z. gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

