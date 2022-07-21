İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2022 Perşembe / 22 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,6913
  • EURO
    18,2009
  • ALTIN
    966.297
  • BIST100
    2531.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla serada üretilen domateslerin hasadına başlanıyor
Güncel

Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla serada üretilen domateslerin hasadına başlanıyor

Kışın çetin geçtiği Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla serada üretilen domateslerin hasadına başlanıyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yaklaşık 10 dönüm üzerine kurdukları serada, bir hafta içerisinde hasat yapıp domatesleri Erzurumluların sofralarıyla buluşturacaklarını söyledi.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Sanayi Bakanlığının desteğiyle Aziziye Belediyesi tarafından "Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi" kapsamında ilçede 10 dönümlük arazide kurulan serada domates hasadı heyecanı yaşanıyor.

Domateslerin olgunlaştığı serada şu sıralar bakım çalışması yapan görevliler, "kış kenti"nde önümüzdeki hafta termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla ürettikleri sebzenin hasadını yapacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, yaklaşık 10 dönüm üzerine kurdukları serada, bir hafta içerisinde hasat yapıp domatesleri Erzurumluların sofralarıyla buluşturacaklarını söyledi.

- "KIŞ AYLARINDA DA DOMATESİ SOFRALARLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Erzurum ikliminin üretimdeki durumuna işaret eden Orhan, şöyle konuştu:

"Gece zirai don uyarısı verildiği dönemde biz seramızı termal enerjimizle ısıttık. Mayıs ayında diktiğimiz 30 bin fideden elde ettiğimiz ürünler bunlar. Kış aylarında da bu domatesi inşallah vatandaşlarımızın sofralarıyla buluşturmak istiyoruz. Hedefimiz, bütün bir sezon 9 ay boyunca 330 tona yakın domates almak. Bizim burada amacımız, bu işin burada yapılabilirliğini, bu rakımda, bu soğukta Erzurum şartlarında göstermek."

Orhan, termal kaynakların oldukça fazla olduğu ilçede, bu kaynakların potansiyelini gün yüzüne çıkararak bu tür yatırımların artmasını sağlamak istediklerini anlattı.

Bölgedeki arazilerde yatırımcılara altyapı sağladıklarını belirten Orhan, bu sayede yatırımcıların gelip bölgede seracılık yapabileceğini dile getirdi.

Seraların sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Orhan, üretimin yanında istihdama da katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.