Erzurum'da terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ propagandası yaptığını tespit ettikleri C.G'yi, kent merkezindeki adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
C.G'nin adresinde yapılan aramada, dijital materyal ve yasaklı doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.