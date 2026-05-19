19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Erzurum'da torun dehşeti! Ninesini bıçaklayarak yaraladı

Erzurum'da 16 yaşındaki genç ninesini bıçakla yaraladı. Erzurum'da gece yarısı yaşanan olay mahallede paniğe neden oldu.

IHA19 Mayıs 2026 Salı 10:16 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşanan olayda 16 yaşındaki A.Y. anne annesi ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası torun ninesine bıçakla yaraladı. Torununun yaraladığı kadın balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süre kapıyı çalmasına rağmen içeriden kapı açılmadı. İtfaiye ekipleri kapıyı açmak için hazırlık yaptığı sırada polis ekipleri şahsı ikna ederek kapının açılmasını sağladı.

İçeri giren ekipler, şahsın ninesini kolundan bıçakladığını belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

