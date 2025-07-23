Erzurum'daki cinayet zanlısına nefes kesen operasyon

Erzurum'un Pasinler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayın katil zanlısı Y.I. ve ona yardımcı olan 3 şahıs, İHA ve polis özel harekat destekli operasyonla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pasinler ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde yaşandı. Aralarında alacağı verecek meselesi bulunan müteahhit Y.I. (31), petrol işletmecisi Hayati Yazıcı'nın (44) tabancayla göğüs bölgesine üç el ateş etti. Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, siyah renkli bir araçla bölgeden uzaklaşan Y.I. kayıplara karıştı. Aracın sahibi olduğu tespit edilen Turan Ö. ise cinayetten kısa süre sonra gözaltına alındı. Turan Ö., ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını savunarak, olay esnasında Karaçoban ilçesinde olduğunu, şahsı daha önce Hınıs ilçe girişi yakınlarında araçtan indirdiğini, sonrasında nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

POLİSİN AMANSIZ TAKİBİ BAŞLADI

Cinayet sonrası kaçan Y.I. ve ona destek olan şahısların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İlçe çıkışlarında denetim noktaları oluşturulurken şüphelinin kaçış güzergâhları da güvenlik kameraları üzerinden takip edildi. Bir haftalık takibin ardından katil zanlısı Y.I. ve 3 şahıs, filmleri aratmayan bir operasyon sonucu Erzurum Ovası'ndaki bir bungalov evde yakayı ele verdi.

İHA VE PÖH İLE OPERASYON YAPILDI

Arama ve çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelinin bir araçla Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını belirledi. Bungalov ev insansız hava aracı (İHA) ve ekiplerce yaklaşık 10 saat izlendi, takibe alındı. Bu arada aynı saatlerde evden çıkan bir araç takibe alındı. Erzurum otogarı civarında durdurulan araç içerisindeki şüpheliler E.S. (36) ile Ö.Y. (33) gözaltına alındı. Gerekli değerlendirmeler sonrası özel harekat polisi (PÖH) timi ve Havacılık Şubesi desteğiyle operasyon başlatıldı. Polis operasyon sonucu; cinayet zanlısı Y.I. ile akrabası A.I.'yı gözaltına aldı. Adreste yapılan suç aletiyle birlikte 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şahıslar, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Bu arada operasyona, birkaç gün önce geçirdiği kaza sonucunda yaralanan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Enes Keleş'in soyadı verildi.