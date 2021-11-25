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Erzurum'daki depremzedeler yalnız bırakılmadı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 ve 4,7 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:33
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Valilik koordinesindeki ekipler, depremden etkilenen mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

Hasarlı evlerine giremeyenlere teslim edilen çadır ve konteynerlerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Depremzedelere bugüne kadar 72 konteyner ve çadır, 48 hayvan çadırı, 355 gıda ile 155 hijyen kolisi, 50 ton kömür, 115 soba, 48 çarşaf takımı ve battaniye verildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 3 bin kişilik sıcak yemek ve çay ile 500 ekmek dağıtıldı.

Ekipler, konteynerlerin elektriklerini de bağlayarak su ve kanalizasyon çalışmalarına başladı.

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