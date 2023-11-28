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  • Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Güncel

Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 01:36 - Güncelleme:
Erzurum'un bazı ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi
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Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • Erzurum hava
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