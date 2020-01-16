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Eş katiline ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yaz tartıştığı eşini silahla öldüren sanık, ilk celsede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA16.01.2020  16:43 - Güncelleme: 16.01.2020  16:43

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Hamdi Kurtuluş (55) ile maktul Filiz Kurtuluş'un yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Kurtuluş, kızının onaylamadıkları biriyle kaçarak evlenmesinin ardından eşiyle tartışmalarının arttığını söyledi.

Mudanya'ya taşındıktan sonra eve güvenlik kamerası taktırdığını belirten Kurtuluş, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim kameradan rahatsız olduğunu söylüyordu. Olay günü kameranın fişini çektim ve eşime de söyledim. 'Kamerayı bize gelen annem ve babam rahat etmesin diye taktırdın' dedi. Tartıştık ve hakaret ederek beni yatağa itti. Şifonyerin yanında sürekli dolu duran tüfeği alarak tuvaletten çıkan eşime ateş ettiğimi sonradan hatırlıyorum. Daha sonra oğlumu arayıp haber verdim ve karakola gidip teslim oldum. Hayatım boyunca unutamayacağım üzüntü ve pişmanlık duymaktayım."

Savcının, Kurtuluş'un "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulunduğu mütalaasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığa indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında evlerindeki tartışma sırasında eşi Filiz Kurtuluş'u (49) pompalı tüfekle öldüren Hamdi Kurtuluş, polise teslim olmasının ardından tutuklanmıştı.

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