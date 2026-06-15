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Eş zamanlı operasyon: DEAŞ finansörü yakayı ele verdi

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Eş zamanlı operasyon: DEAŞ finansörü yakayı ele verdi
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı bulunan ve bu kişilere finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin tespitine yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Y.B. ve T.D'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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