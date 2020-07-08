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Eş zamanlı operasyonda 1 kilo 200 gram metamfetamin yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

DHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:35 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:35
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G., C.T., E.Y., E.K., H.K. ve O.D.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, bir miktar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2'Sİ TUTUKLANDI, 4'Ü ADLİYEDE

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün şüphelilerden F.G. ve C.T., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli de bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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