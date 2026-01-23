İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

Esat Yontunç hakkında adli kontrol kararı

İstanbul'daki yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yapımcı Esat Yontunç, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 11:54
Esat Yontunç hakkında adli kontrol kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Yontunç'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yontunç, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Yontunç, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Yontunç hakkında, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

