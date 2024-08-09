İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5749
  • EURO
    36,6735
  • ALTIN
    2613.86
  • BIST100
    10098.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşcinsellik, PKK propagandası, uyuşturucu... Roblox'un rezillikleri saymakla bitmiyor
Güncel

Eşcinsellik, PKK propagandası, uyuşturucu... Roblox'un rezillikleri saymakla bitmiyor

Erişim engeli getirilen Roblox'un eşcinsellikten pedofiliye, şiddet ve uyuşturucuya özendirmekten teröre varan rezillikleri saymakla bitmiyor. Roblox, sanal dünyadaki tehlikeyi gün yüzüne çıkardı.

9 Ağustos 2024 Cuma 07:29 - Güncelleme:
Eşcinsellik, PKK propagandası, uyuşturucu... Roblox'un rezillikleri saymakla bitmiyor
ABONE OL

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, 'Açık kaynak araştırma raporu ve oyun platformuna ilişkin ekran görüntüleri talebin usul ve yasaya uygun olduğu değerlendirilmiştir' gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) özellikle çocuklar arasında popüler olan ve 15 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Roblox platformuna erişim engeli getirildi.

SINIRSIZ KÖTÜLÜK

Sınırsız karakter ve mekanlarla kötü niyetli kişilerin çocukları doğrudan temasa geçme fırsatı veren oyundaki tehditler saymakla bitmiyor:

Oyunda çocuklara eşcinselliği özendirici telkinler ve partiler düzenleniyor. Çocukların sapkın etkinliklere katılmaları için bot hesaplardan 'roblox para' dağıtılıyor. Pedofili eğilimi olan yetişkinler çocuk kılığında oyunlara dahil oluyor. Çocuklar oyunlar aracılığı ile uyuşturucuya özendiriliyor.

Oyunda çocuklara sık sık şiddet eğilimi aşılanıyor. Çocuklar silah ve kesici aletlerle cinayet işliyor. Kadına yönelik şiddet içeren eylemler bile var. Oyunda terör örgütü PKK propagandası da yer alıyor. PKK'lıların Türk askerini pusuya düşürmesi canlandırılıyor.

Roblox'un oyunculara hiçbir sınır tanımaması nedeniyle çocukları psikolojik olarak derin yaralar açacak cinsel içerikli oyunlar da var. Kötü niyetli kişiler çocukları pornografik görüntülere acımasızca maruz bırakıyor.

'DEVLET BABA KORUDU'

Erişim engelini AKŞAM'A değerlendiren bilişim ve güvenlik uzmanları, kararının son derece doğru olduğunu ifade ediyor. Bilişim Uzmanı Orhan Toker, "Roblox'un kapatılmasını 'özgürlük kısıtlaması' olarak görüyor. Ben buna katılmıyorum. Roblox bazı pedofilik kişilerin sanal oyun alanlara açıyor. Çocuklar kendini koruyamaz devlet baba bu kararla çocukları korudu" açıklamasında bulundu.

YASALARA SAYGILIYIZ

Roblox ise erişim engeline ilişkin, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere saygı duyuyoruz. Yerel yasa koyucuların çocuklara olan bağlılığını paylaşıyoruz. Roblox'un mümkün olan en kısa sürede Türkiye'de tekrar çevrimiçi olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklaması yaptı.

ÇOCUKLARI TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise "Bu oyunun içeriğine bakıldığında kendi karakterinizi oluşturmanız sağlanıyor. Bu karakter çok masum bir karakter olabileceği gibi karmaşık ve olmaması gereken bir karakter de olabilir. Çocukların da zaten tuzağa düştükleri noktada da bu oluyor. Oyunun içinde karakterler arasında temel olarak bir etkileşimin olması o karakterler arasında ruh halinin ve gerçek hayattaki insanın hastalıklarının da oyunun içine yansımasını sağlıyor. Pedofili kişi o oyunun içerisindeyse maalesef çocuk o kişi ile iletişim halinde olabiliyor" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.