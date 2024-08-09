Eşcinsellik, PKK propagandası, uyuşturucu... Roblox'un rezillikleri saymakla bitmiyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu. Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, 'Açık kaynak araştırma raporu ve oyun platformuna ilişkin ekran görüntüleri talebin usul ve yasaya uygun olduğu değerlendirilmiştir' gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) özellikle çocuklar arasında popüler olan ve 15 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Roblox platformuna erişim engeli getirildi.

SINIRSIZ KÖTÜLÜK

Sınırsız karakter ve mekanlarla kötü niyetli kişilerin çocukları doğrudan temasa geçme fırsatı veren oyundaki tehditler saymakla bitmiyor:

Oyunda çocuklara eşcinselliği özendirici telkinler ve partiler düzenleniyor. Çocukların sapkın etkinliklere katılmaları için bot hesaplardan 'roblox para' dağıtılıyor. Pedofili eğilimi olan yetişkinler çocuk kılığında oyunlara dahil oluyor. Çocuklar oyunlar aracılığı ile uyuşturucuya özendiriliyor.

Oyunda çocuklara sık sık şiddet eğilimi aşılanıyor. Çocuklar silah ve kesici aletlerle cinayet işliyor. Kadına yönelik şiddet içeren eylemler bile var. Oyunda terör örgütü PKK propagandası da yer alıyor. PKK'lıların Türk askerini pusuya düşürmesi canlandırılıyor.

Roblox'un oyunculara hiçbir sınır tanımaması nedeniyle çocukları psikolojik olarak derin yaralar açacak cinsel içerikli oyunlar da var. Kötü niyetli kişiler çocukları pornografik görüntülere acımasızca maruz bırakıyor.

'DEVLET BABA KORUDU'

Erişim engelini AKŞAM'A değerlendiren bilişim ve güvenlik uzmanları, kararının son derece doğru olduğunu ifade ediyor. Bilişim Uzmanı Orhan Toker, "Roblox'un kapatılmasını 'özgürlük kısıtlaması' olarak görüyor. Ben buna katılmıyorum. Roblox bazı pedofilik kişilerin sanal oyun alanlara açıyor. Çocuklar kendini koruyamaz devlet baba bu kararla çocukları korudu" açıklamasında bulundu.

YASALARA SAYGILIYIZ

Roblox ise erişim engeline ilişkin, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere saygı duyuyoruz. Yerel yasa koyucuların çocuklara olan bağlılığını paylaşıyoruz. Roblox'un mümkün olan en kısa sürede Türkiye'de tekrar çevrimiçi olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklaması yaptı.

ÇOCUKLARI TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise "Bu oyunun içeriğine bakıldığında kendi karakterinizi oluşturmanız sağlanıyor. Bu karakter çok masum bir karakter olabileceği gibi karmaşık ve olmaması gereken bir karakter de olabilir. Çocukların da zaten tuzağa düştükleri noktada da bu oluyor. Oyunun içinde karakterler arasında temel olarak bir etkileşimin olması o karakterler arasında ruh halinin ve gerçek hayattaki insanın hastalıklarının da oyunun içine yansımasını sağlıyor. Pedofili kişi o oyunun içerisindeyse maalesef çocuk o kişi ile iletişim halinde olabiliyor" diye konuştu.