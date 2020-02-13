Eşe Sevgililer Günü sözleri: En romantik, en güzel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

13.02.2020 09:59 - Güncelleme: 13.02.2020 09:59

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Yılın en romantik günü olan Sevgililer Günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sevgililer Günü için hazırlık yapmaya başlayanlar ise eşe Sevgililer Günü sözleri, en romantik, en güzel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını araştırıyorlar. Bizde sizler için birbirinden güzel ve romantik Sevgililer Günü mesajlarını derledik. Avrupa’da kutlanmaya başlanan Sevgililer Günü (St. Valentine’s Day) günümüzde tüm dünyaya yayıldı. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Aziz Valentine Günü’nde sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

EŞE SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…

Yaşamın akıp gittiği tek düze bir dünyada kısılıp kalmışken şimdi olağan üstü renklere sebep olan sensin. Ve ben seninle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Biliyorum ki yollar karanlıktan geçtiğinde yanımda sen varsın. Ellerin ellerime dokunduğu sürece varlığım tamamlanmış olacak. Sevgilim, canım sevgilim iyi ki benimlesin.

Senden önce hayatı düşünmeden yaşamış gibiyim. Sonra sayende yıldızları fark ettim ve gökyüzüne bakmayı öğrendim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Sevgilin, seninle tanıştığımız günü düşünüyorum. Şimdiki halimizi hayal bile edemezdim. Bu büyük mutluluğu hayatıma getirişin bizim hikayemiz. Sen kalbinim sahibi, hep böyle kal. Seni çok seviyorum. Nice muhteşem 14 Şubatlarımız olsun.

Sevgililer Günü ne denli önemli olabilir? Ne kadar mühim senin için? Her günüm, her nefesim sana olan özlemimle parıldıyor. Sanırım aşık oluyorum. Karşılaştığımızda yüreğim çırpınıyor. Nefesim… İyi ki varsın.

Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

EN ROMANTİK, EN GÜZEL 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…

Senin gibi hoş bir kadına/adama, yılın her günü ne kadar muhteşem olduğu anlatılmalı. Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgili karım/kocam.

Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Bebeğim, güne her gün mutlu başlama sebebim olduğun için teşekkürler. Her günümü daha değerli hale getiriyorsun. Bu hayatta sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bugün sana gönderdiğim çikolatalar, senin tatlılığın ile rekabet bile edemez, Sevgililer Günün kutlu olsun!

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Katolik Ansiklopedisi'nde Aziz Valentine ismi geçse de 14 Şubat tarihine kayıtlı olan Aziz Valentine sayısı üç tane olduğu için hangisinde kaynaklandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Farklı tarihi dokümanlarda da bu özel günden bahsedilmemektedir. Fakat 14 Şubat günü 496 yılında Papa Gelasius tarafından Valentine onuruna kutlama günü olarak ilan edilmiştir.

1969 yılına kadar kilise takviminde bulunan 14 Şubat kutlamaları bu tarihte kilise takviminden çıkarılmıştır. Sevgililer Günü ile 14 Şubat bağlantısı ilk olarak 14. yy. da kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi.

Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler. Aziz Valentine ile Sevgililer Günü ilişkisinin 14. yy.da ortaya çıktığı düşünülmektedir.