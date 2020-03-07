07 Mart 2020 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:40

Çanakkale Belediyesi'nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Daha önce HDP'nin seçim barajını aştığında pilav dağıtmasıyla ve kadınları azarlamasıyla tanınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür yine skandal bir çıkışta bulundu.

Türkiye'nin İdlib'de neden mücadele verdiğine değinen Meclis üyeleriyle CHP'li Belediye Başkanı Ülgür arasında bu sefer terör tartışması yaşandı.

Meclis üyelerinde biri Esed ve Rusya'nın harekatını destekleyen Ülgür'e "Terör odaklarını bertaraf edip sınırlarımızı korumak için Suriye'de varız. Güçlendirilmiş savunmamızla birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz. Bunu da emperyalist güçlerin aldığı tavırlardan anlıyoruz. Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ESED VE RUSYA BİZİ TERÖRE DESTEK VERDİĞİMİZ İÇİN VURUYOR"

Ülgür ise, "Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Orada terör örgütleri destekleniyor. Çünkü Rusya ve Esed o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor ve onun için bizi vuruyorlar. Bulunduğumuz yerde YPG PKK yok" ifadelerini kullandı.

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan skandal sözler: Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor