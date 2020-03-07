İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan skandal sözler: Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor
Güncel

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan skandal sözler: Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor

CHP'li Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan haddini aşan sözler sarf etti. Gökhan 'Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor.' dedi.

HABERİN
VİDEOSU
07 Mart 2020 Cumartesi 14:34 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:40

Çanakkale Belediyesi'nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Daha önce HDP'nin seçim barajını aştığında pilav dağıtmasıyla ve kadınları azarlamasıyla tanınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür yine skandal bir çıkışta bulundu.

Türkiye'nin İdlib'de neden mücadele verdiğine değinen Meclis üyeleriyle CHP'li Belediye Başkanı Ülgür arasında bu sefer terör tartışması yaşandı.

Meclis üyelerinde biri Esed ve Rusya'nın harekatını destekleyen Ülgür'e "Terör odaklarını bertaraf edip sınırlarımızı korumak için Suriye'de varız. Güçlendirilmiş savunmamızla birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz. Bunu da emperyalist güçlerin aldığı tavırlardan anlıyoruz. Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ESED VE RUSYA BİZİ TERÖRE DESTEK VERDİĞİMİZ İÇİN VURUYOR"

Ülgür ise, "Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Orada terör örgütleri destekleniyor. Çünkü Rusya ve Esed o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor ve onun için bizi vuruyorlar. Bulunduğumuz yerde YPG PKK yok" ifadelerini kullandı.

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan skandal sözler: Esed bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor

Türkiye'den gururlandıran buluş! Dünyada beş tane var

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı
Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın
'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.