İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7814
  • EURO
    7,386
  • ALTIN
    359.743
  • BIST100
    93225.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esed'in kirli katliam raporu! Kimyasal bombalarla vurmuştu
Güncel

Esed'in kirli katliam raporu! Kimyasal bombalarla vurmuştu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı, Beşşar Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 19:56 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 19:59
ABONE OL

KSYÖ'nün bugün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtildi.

Raporda, 24 Mart'ta Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat hava üssünden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğu kaydedildi.

Bir gün sonra da Esed rejime ait helikopterin Latamne'deki hastaneyi hedef aldığı belirtilen raporda, bu saldırıda ise biri doktor en az 32 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

Raporda, Latamne'nin güneyinde 27 Mart'ta SU-22 savaş uçağı tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda ise en az 60 kişinin etkilendiği vurgulandı.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin, Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ettiği kaydedilen raporda, bu tespitin Esed rejimine yönelik yeni hesap verme çağrılarına yol açabilceğine işaret edildi.

Soruşturma ve Tanımlama Ekibi Koordinatörü Santiago Onate Laborde ise yaptığı yazılı açıklamada, ekibinin, Rejim güçlerince 2017'nin mart ayında Latamne'ye düzenlenen hava saldırılarında kimyasal silah kullanıldığına dair çok ciddi deliller bulduğunu belirtti.

'Yeşil altın'ın tarihsel serüveni

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.