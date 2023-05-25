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Esenboğa Havalimanı'nda bomba paniği! İhbar asılsız çıktı

İstanbul-Ankara seferini gerçekleştiren özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağında, bomba ihbarı üzerine Esenboğa Havalimanı'nda arama yapıldı.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 16:39 - Güncelleme:
Esenboğa Havalimanı'nda bomba paniği! İhbar asılsız çıktı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 10.57'de kalkarak 11.40'ta Ankara'ya inen Pegasus Havayolları'na ait uçakta bomba ve kimyasal madde bulunduğuna dair ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik ekipleri ve bomba imha uzmanları, Esenboğa Havalimanı apronuna çekilen uçakta arama yaptı. Yolcular ve bagajların uçaktan indirilmesinin ardından yapılan arama sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

İhbarı yapan kişinin, 112'yi arayarak iki yolcu tarafından uçağa kutu içinde patlayıcı madde konulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

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